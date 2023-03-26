الارصاد الجوية توضح بشأن تغييرات الحرارة لهذا الأسبوع

قال المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، إن الأجواء تبقي اليوم الاحد مستقرة نتيجة تأثير مرتفع جوي علي أغلب مناطق ليبيا.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تشهد تذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على معظم المناطق مابين (23– 30)مْ ولاتتجاوز (18)مْ على الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الغد على مناطق الوسط (سرت والخليج – بني وليد والجفرة).

ومن المتوقع بحسب التقرير تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي.

والله اعلـــــــــــم.