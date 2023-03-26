زلاف ليبيا للنفط توقع عقد إنشاء مصفاة الجنوب مع شركة أمريكية

أعلنت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، توقيع أولى عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة هاني ويل – يو أو بي الأمريكية.

وأوضحت شركة زلاف ليبيا، في بيان، أن مراسم التوقيع شارك فيها رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، ومن الطرف الآخر محمد المحيسن (المدير الإقليمي لشركة هاني ويل – يو أو بي) وعدد من المدراء المرافقين له، وينص هذا العقد على قيام شركة “هاني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

وأشار البيان إلى أن “المشروع يتألف من مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة ما يعرف بالـ (FEED) والتي تم توقيع العقد الخاص بها مع شركة هاني ويل – يو أو بي”.

وتابع البيان، “بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة Honeywell فيما بعد للاشراف على عملية التركيب”.

وختم البيان موضحًا أن “هذه الخطوة تأتي من بين خطوات أخرى ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط، وترجمةً للوعود التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب لرفع المعاناة و توفير الوقود والمحروقات والمساعدة في التنمية المكانية لمناطق الجنوب”.