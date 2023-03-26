بحضور الناظوري والحداد وباتيلي ودعم أمريكي.. مصادر تكشف بشأن اجتماع طرابلس للجنة 5+5

كشفت مصادر صحفية إن إفطار سيقام اليوم الاحد في ‎مدينة طرابلس، بحضور عبدالله ‎باتيلي ، والفريق الناظوري والفريق الحداد ، وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية من الطرفين.

وبحسب المصادر سيحضر أيضًا من طرف القيادة العامة للجيش الوطني وكيل داخلية حكومة باشاغا المُكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم ، وآمر اللواء 128 معزز حسن معتوق الزادمة ، وآمر كتيبة طارق بن زياد عمر امراجع، كما سيُشارك أيضًا مجموعة من قادة المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.

ووفقا للمصادر الاجتماع يحظى بدعم أميركي كبير، وسيبحث أيضا تأمين الانتخابات، موضحةً إن إفطار ثاني سيكون في مدينة بنغازي ، وأفطار أخير سيكون في مدينة سرت ، والذي سيتم فيه الإعلان عن تشكيل القوة المشتركة ، التي طلب الأمريكان تشكيلها كخطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية .

وفي تقرير لوكالة نوفا الإيطالية كانت قد كشفت عن مفاوضات بشأن تشكيل قوة مشتركة بين الجيش الوطني وقوات المنطقة الغربية لإرسالها إلى الجنوب.

وبحسب الوكالة “الفكرة تتمثل مبدئيًا في تشكيل ثلاث كتائب تمثل طرابلس وبرقة وفزان ، للتدخل في المناطق الجنوبية ، وسيكون قادة هذه الكتائب مسؤولون أمام الحداد والناظوري”، وتم مناقشة المقترح قبل أيام في تونس خلال اجتماع لـ”مجموعة العمل الأمنية” حول ليبيا.