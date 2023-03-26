الهنقاري: لم أجد ما يستحق وقتي واهتمامي سوى مسلسل «السرايا 2»

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن مسلسل «السرايا 2» هو العمل الوحيد الذي استحوذ على اهتمامه وقته، وسط الكم الهائل من الأعمال الدرامية التي تعرضها القنوات العربية والليبية.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مع إفطار أول يوم رمضان، مررت على جميع القنوات الليبية والعربية لعلي أجد مسلسلاً أو برنامجاً أتمتع به مع قهوة بعد الإفطار”.

وأضاف الهنقاري:” لم أجد ما يستحق وقتي واهتمامي، سوي «السريا 2 » لأنها راوية تاريخية حقيقة مع إخراج وكاتبة وسيناريو وإنتاج بمهنية واحتراف عالي وممثلين لكل منهم دور، هو بطل فيه”.

ويُسلّط مسلسل “السرايا” الجزء الثاني الضوء على الصراع الكبير الذي وقع بين ليبيا والولايات المتحدة، ويجسد حرب السنوات الأربعة التي وقعت خلال الفترة بين 1801 حتى 1805، ويكشف أيضا عن الصراع الذي حدث بين أبناء يوسف باشا القرمانلي على حكم طرابلس، في قالب درامي شيق يجمع بين السياسة والتاريخ والرومانسية.