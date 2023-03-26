الانتهاء من أعمال الاختبارات التشغيلية بمحطة الجبل الأخضر وشحنها

العنوان-البيضاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، شحن محطة المنصورة بالجبل الأخضر “جهد 11 ك.ف” بعد الانتهاء من الأعمال كافة وإجراء الاختبارات التشغيلية.

وأشارت الشركة، إلى جهود فنيي ومهندسي دائرة صيانة البيضاء التابعة لإدارة شبكات الجبل الأخضر، وبالتنسيق مع دائرة التحكم الفرعي البيضاء.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية على مستوى المناطق.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إجرائها صيانة شاملة على خط نقل الطاقة درنة – البيضاء جهد “220 ك.ف”.

وقالت شركة الكهرباء في بيان مقتضب، إن الصيانة اضطلعت بها فرق صيانة خطوط الجهد الفائق درنة، وجرت في وقت قياسي.