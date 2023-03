ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن واشنطن ولندن تأمران “أزلامهم المحليين” بتقتير الوقود على الليبيين.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “لقد اقتربت حربهم اللعينة ضد الروس على أرض الليبيين، وحربهم أولى بالوقود من الشعب المحتل، بعد توطئة الأمر بتوصية مشبوهة من صندوق النقد، واشنطن ولندن تأمران أزلامهم المحليين بتقطير الوقود على الليبيين”.

Shares

The post عقيل: لقد اقتربت حرب واشنطن ولندن ضد الروس على أرض الليبيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية