الطقس: سماء صافية وأجواء مستقرة على معظم المناطق مع تذبذب فى درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض

طرابلس 26 مارس 2023 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية؛ بأن تبقي الأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا بداية من اليوم الأحد نتيجة تأثير مرتفع جوي مع تذبذب في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض.

وأوضح المركز أن مناطق رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستكون فيها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (23-30)مْ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب في مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض مناطق بنغازي والخليج والرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-24) مْ، وتسجل زيادة يوم غدٍ على أغلب المناطق.

وأما مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون في حالة السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (27- 30) مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

وتتراوح درجات الحرارة في المناطق الممتدة من الواحات – والسرير- تازربو – حتى الكفرة ما بين (25-27) مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد، وستكون السماء صافية والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

غروب الشمس في مدينة طرابلس هذا اليوم سيكون الساعة (19:22) بينما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:01). (وال)

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