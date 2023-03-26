مفوضية الانتخابات الليبية تبحث إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة

بحثت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، إجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة، في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المرتقبة.

واجتمع عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، صباح اليوم الأحد، مع المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة “Voclcom” المزودة لخدمات مركز الاتصال، وعدد من مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية.

وتكثف المفوضية استعداداتها للانتخابات عبر مشاورات مع أطراف محلية ودولية.

وقبل أيام استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وجاء ذلك خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هوكو سالمنكه، والممثل المقيم السابق مارك أندريه فرانش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وذلك بديوان المجلس.