الوافي: استحداث مجلس شيوخ في الانتخابات يعني “نمشكوا من جديد”

أكد المرشح الرئاسي الشريف الوافي، أنه بحسب التعديل الدستوري 13، ستكون هناك انتخابات مجلس الأمة بمعنى غرفتين مجلس نواب وشيوخ”.

وقال الوافي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “الناس تقدمت في السابق لانتخابات مجلس النواب لأن القانون رقم واحد الذي أصدره مجلس النواب، لم يكن به مجلس شيوخ، بعد ما استحدث مجلس الشيوخ هذا يعني منقوض يا خياط، ونمشكوا من جديد”.

وأضاف “يعني نسف كل الترتيبات السابقه التي تمت من تزكيات وملفات ومبالغ دفعت وغيرها، ربما سيفوق عدد المترشحين عدد الناخبين”.

وختم موضحًا “لهذا ندعوا سواء باتيلي أو النواب والدولة أن يولوا الأمر جدية وأهمية ويفكونا من جلسة كل أسبوعين وتضييع الوقت”.