معتوق لـ قيس سعيد: عندما تريد الإصرار على الحدود الوهمية نلتجئ إلى المواثيق الدولية

ليبيا – استنكر عبد الحكيم معتوق الكاتب والباحث السياسي تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال إن حقل البوري لم تحصل منه تونس إلا على الفتات القليل، بعدما كانت النية تتجه سنة 1975 إلى قسمة عائداته.

معتوق وفي مداخلة له عبر برنامج “عندنا أجندة” الذي بث على راديو “إي أف أم”، أوضح أن حقل البوري ليبي بحكم القانون وتونسي ليبي بحكم علاقة الجوار، لكن الخطاب الشعبوي لرئيس الجمهورية قيس سعيد يستوجب الاحتكام إلى المواثيق الدولية.

ووجه معتوق كلامه إلى قيس، قائلًا: “النية كانت تتجه في السابق إلى التقاسم باعتبار أنه كان هناك طموح وهو أن يصبح الشعبين شعبًا واحدًا، لكن عندما تريد الإصرار على الحدود الوهمية نلتجئ إلى المواثيق الدولية”.

