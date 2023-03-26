البعثة الأممية: لجنتنا الفنية ناقشت خطة العمل المشتركة في ليبيا لعام 2023

اجتمعت اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة، المؤلفة من الوزارات الليبية وكيانات الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، المسؤولة عن تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام 2023-25​​.

وبحسب بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فإن المناقشات دارت حول الحاجة إلى التنسيق الوثيق على المستوى الفني بين الوزارات الليبية وكيانات الأمم المتحدة للوصول إلى أهداف إطار التعاون، بناءً على خطة العمل المشتركة لعام 2023.

وأوضح البيان، أن الاجتماع ترأسه طاهر باور، مدير إدارة الشؤون الخارجية في مكتب إدارة المشاريع، وسمير عنوتي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في OiC والمدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان.