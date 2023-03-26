وفد عسكري يضم اللجنة العسكرية ووكيل وزارة الداخلية يصل طرابلس لاستكمال مباحثات تونس

العنوان-طرابلس

وصل وفد عسكري تابع للقيادة العامة ويضم اللجنة العسكرية “5+5” ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، إلى طرابلس وكان استقبالهم بمطار معيتيقة عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

ويأتي اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس، بعد أسبوع من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والتي حضرها رئيس أركان حكومة الوحدة الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان بالقيادة العامة للجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة عن اجتماع تونس الذي عُقِد منتصف الشهر الجاري، فقد تطرق المشاركون إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي.

وأكدت الرئاسة المشتركة أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.