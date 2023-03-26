مركز شرطة الصابري يقبض على شخصين متهمين بسطو مسلح وبحوزتهما مخدرات

الوطن| رصد

ضبط مركز شرطة الصابري، شخصين، من أصحاب السوابق، ومطلوبين، بحوزتهما 40 حبة مهلوسة، من نوع ترامادول، ومكعبين من مادة الحشيش، ومسدس، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وفي التفاصيل؛ نقل المضبوطيْن إلى المركز بعد الاشتباه بسيارتهما في ساعة متأخرة من الليل، حيث أفاد الأول بشرائه لمادة الحشيش المخدرة من مدينة طبرق، بمبلغ 250 ديناراً للمكعب الواحد، فيما أفاد الثاني بأن الاقراص المُهلوسة التي عُثر عليها بحوزته تخص شخصاً آخر، وبالتعميم عليهما اتضح أنهما مطلوبان لدى قسم التحريات العامة على ذمة واقعة السطو المسلح على محل للمواد الغذائية والرماية على صاحب المحل مما أدى إلى إصابته ودخوله إلى المستشفى.