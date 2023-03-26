الصول: هناك مخطط غربي يهدف لخلق حروب وصراعات في ليبيا بالوكالة

أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن “هناك مخطط غربي يهدف لخلق حروب وصراعات في ليبيا بالوكالة، وقودها الشباب الليبي بدعم أطراف بعينها”.

وقال الصول، في تصريح صحفي، إننا “عازمون على حل الأزمة الليبية دون تدخل خارجي، ولن نرضى بفرض حلول على الشعب الليبي”.

وأضاف ” توجد مخططات لتقسيم ليبيا حسب النفوذ وتغيير ديموغرافي للبلاد، كما توجد أعداد كبيرة في ليبيا أغلبهم مجهولي الهوية، وهناك ضغوطات غربية لمنحهم الجنسية الليبية”.

وأردف أن “المجتمع الدولي ورط ليبيا في صراعات سياسية بسيناريوهاته، وحالت بين مجلس النواب وبين إصدار القوانين”.

وأوضح أنه “توجد قوانين لدى مكتب مقرر مجلس النواب، تمس الأمن القومي الليبي، وسيتم إصدارها قريبًا ومنها قانون مكافحة توطين الأجانب فى ليبيا”.