ليبيا.. وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي لمخازن شركة الكهرباء

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن 7 شحنات قطع غيار خاصة بوحدات توليد في محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، وصلت إلى مخازن الشركة الرئيسية عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الشحنات التي وصلت مخازنها تضم 64 طردا موردا من شركتي “سيمنس” الألمانية و”جنيرال إليكتريك” الأميركية.

وأوضحت الشركة أن هذه الطرود تحتوي على قطع غيار ومعدات لاستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة الجاري تنفيذها حاليًا من قبل شركة سيمنس، وكذلك الوحدة الغازية الأولى التي ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة خلال الشهر المقبل.

وتابعت الشركة أن هذه الشحنات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتجديد وحدات الإنتاج دعمًا للشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها.