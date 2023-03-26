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بن قدارة: سأعمل على مراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن “هدفي هو رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال «بن قدار» في تصريح صحفي،  “سأعمل على مراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي”.

وأضاف أن “التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي للاستثمار في مجال النفط والغاز، ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين”.

وأردف  «بن قدار» أنه تم تشكيل “إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز، بهدف تصدير المزيد من الغاز إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا”.

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صحيفة الساعة 24

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