مقابل مبلغ مالي.. تفاصيل القبض على سائق شاحنة ينقل مهاجرين غير شرعيين بالخمس

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد، عن تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس من القبض على سائق شاحنة يقوم بنقل أشخاص من الجنسية الأفريقية لأجل الهجرة غير شرعية..

وبعد وردة معلومات إلى أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس مفادها وجود شاحنة تقوم بنقل أشخاص من الجنسية الأفريقية من مكان لآخر داخل مدينة الخمس لأجل الهجرة غير شرعية.

وبعد التأكد من المعلومة تم فتح محضر بالخصوص وتم ضبط الشاحنة وسائقها بالقرب من مبنى الشؤون الاجتماعية فرع الخمس وتم ضبط الأشخاص من الجنسية الأفريقية الذين كانوا على متنها والبالغ عددهم 65 شخصاً.

وبالاستدلال مع سائق الشاحنة اعترف بأنه يقوم بنقل المهاجرين بالتعاون مع أشخاص أخرين، حيث يتقاضى مبلغ مالي قدره 2000 د.ل لنقل المهاجرين من جنوب المدينة إلى شمالها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة، وإحالة المهاجرين إلى جهات الاختصاص.