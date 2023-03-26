ليبيا تشارك في اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بالجامعة العربية

أفادت المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية، بانطلاق فعاليات برنامج للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.

وأضافت المندوبية، في بيان لها، أن الاحتفالية حظيت بحضور رفيع المستوى للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي.

وحضر الاحتفالية وزير مفوض يوسف الأسود ممثلا للمندوبية الليبية لدي جامعة الدول العربيةً، وفقا لبيان جامعة الدول العربية.