ليبيا .. مداهمة واحباط عملية تهريب كبيرة لمهاجرين بقارب مطاطي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن تمكن الاجهزة الامنية من احباط عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين بقارب مطاطي .

وبناء على الاشارة الهاتفية الواردة إلى مدير أمن القره بوللي من قبل إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها وجود قارب مطاطي معدة لتهريب مهاجرين غير شرعيين بأحد المنازل بمنطقة العلوص ؛ وعلى الفور تم تكليف أعضاء قسم النجدة وقوة دعم المديرية ومركز شرطة قصر الاخيار بالمديرية بالتوجه الى مكان البلاغ.

وعند وصول أعضاء الشرطة إلى المنزل وجدو قارب مطاطي معد لتهريب المهاجرين ؛ وتم إخطار النيابة العامة ورئيس التحقيق بمركز شرطة قصر الاخيار والتي أمرت بالانتقال إلى المنزل.

وعند مداهمة المنزل عثر بداخله على عدد من الأشخاص من الجنسية الأفريقية ؛ وبالاستدلال معهم أفادوا بأنهم حوالي 100 شخص كانوا مستعدين للهجرة وركوب القارب وفرار عدد منهم ؛ وتم التحفظ على المقبوض عليهم وتحريز المضبوطات.

جدير بالذكر بأنه في وقت سابق تم ضبط زورق بحري مُعد لتهريب المهاجرين من قبل نفس الشخص المسؤول عن موت حوالي 27 شخص أفريقي في منطقه العواشير بالعلوص المدة الماضية حسب أفادت المقبوض عليهم ؛ والذي صُدر بحقه أمر ضبط من النيابة العامة ، وجاري البحث والتحري عنه لضبط وتقديمه للعدالة.