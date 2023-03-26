سقوط تشكيل عصابي سرق سيارة وحرقها بمنطقة السائح 

تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع من كشف ملابسات واقعة سرقة مركبة آلية وحرقها من قبل مجهولين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أنه من خلال العمل الأمني للدوريات التابعة للقسم بمنطقة السائح بأحد المقسمات السكنية عثر على مركبة آلية محترقة بالكامل نوع هونداي اكسنت.

وتابع البيان، أنه “على الفور تم إبلاغ الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية ومدهم برقم الهيكل الخاص بالمركبة والتي تبين بأنها مسروقة من دائرة اختصاص مركز شرطة طريق المطار بمديرية أمن طرابلس.

وأردف البيان أن “أعضاء القسم باشروا عمليات البحث والتحري حول الواقعة؛ وأسفرت الجهود الأمنية التي استغرقت أربعة أيام متواصلة من إلقاء القبض على متهمين في الواقعة وهما المدعو “م. إ. ع” والمدعو “م. م. ر. ش”.

وأكمل البيان، أنه “بالاستدلال معهما اعترفا بارتكابهما للواقعة كون المتهم الثاني قام بسرقة المركبة من طريق المطار بعد أن توفى صاحبها عندما صدمته شاحنة نقل وقود بعد أن ترجل من مركبته ، واستغل المتهم الظرف بعد أن كان حاضراً لحادث وفاة صاحب المركبة وسرق المركبة وتوجه بها إلى منطقة السائح؛ كما قام المتهم الأول بفك المحرك وناقل الحركة والإطارات الخاصة من المركبة؛ وبعدها قاما بحرقها بالكامل وبها مستندات الشخص المتوفى كاملة”.

وختم البيان موضحًا أنه “تم استرجاع المحرك والإطارات وعدد خمسة هواتف نقالة تخص المتوفى وعدة مفاتيح وتحريزهم بأوراق المحضر، وإحالة المقبوض عليهما إلى مركز شرطة طريق المطار بمديرية أمن طرابلس من حيث الاختصاص”.