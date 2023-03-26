خارجية الدبيبة: المنقوش بحثت ترتيبات فتح السفارة الإيرانية

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة إن الوزيرة نجلاء المنقوش تلقت اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حسین أمیر عبداللهیان.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، إن عبد اللهيان هنأ المنقوش بحلول شهر رمضان المبارك، كما نقل تحيات رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم الرئيسي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب البيان، أكد الوزيران خلال الاتصال على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، كما بحث الجانبان الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس.