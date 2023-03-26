تفاصيل صادمة .. هذا مافعلته خـا دمـة منزل بـطـفـلة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد عن تمكن اعضاء التحري بمركز شرطة الغربي من القاء القبض على خادمة هتـكـ.ـت عـ.ـرض طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات .

و تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت ام الضحية باستجلاب عاملة لتكون مدبرة للمنزل اوكلت اليها كل امور البيت من تنظيف و اهتمام بالأطفال و تغيير ملابسهم …الخ ، و بعد فترة قامت المدبرة بأخذ اجازة و غادرت المنزل و لدى قيام الام بتبديل ملابس طفلتها الداخلية لاحظت عليها الخوف مما جعلها تتسأل عن السبب فأخبرت الطفلة والدتها ان الخادمة ” …. نتحفظ عن التفاصيل “.

رئيس المركز و اعضاء التحري اخذو على عاتقهم مهمة ايجاد هذه الخادمة حيث تم التحري عن معارفها فتوصلوا الي احدى صديقاتها و التي اخبرتهم انها غادرت العاصمة لاحد ضواحيها .

و بالمزيد من البحث تم التوصل الى اعداد كمين لها بأنشاء غرفة على احد التطبيقات المجانية خاصة بالبحث على عاملات للخدمة في المنازل ، و قامت المتهمة بعرض خدماتها في الغرفة وبتالي تم الايقاع بها والقبض عليها .

والاستدلال معها اقرت بفعلتها و انها قامت بذلك انتقاما من خالة الضحية التي كانت تسئ معاملتها ، تمت احالتها للنيابة موقوفة من حيث الاختصاص.

مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس يحذر من استخدام العمالة المنزلية والخدم لان وجودهم داخل الاسر الليبية يشكل صداعاً مجتمعياً ، فهم من بيئات و ديانات مختلفة عنا يؤثرون بشكل واضح في سلوكيات و عادات ابنائنا مهما كانت الحاجة ملحة لاستخدامهم فوجودهم يفترض ان يكون مقنن و نحن ندق ناقوس الخطر من منبرنا لاخذ الحيطة و الحذر في استخدامهم و استجلابهم.

ونوهت مديرية الأمن أنه مع وجود مكاتب و شركات خاصة باستجلاب العاملة يفترض ان يكون هذا الاستجلاب وفقا للمعايير و من دول اسلامية و استخدام هؤلاء العمالة يفترض ان يتم من خلال تلك المكاتب و الشركات لكي تتحمل مسؤوليتها القانونية اتجاه أي تجاوز يحدث .

وأكدت مديرية امن طرابلس و من خلال مكوناتها الامنية بذل جهوداً أمنية واجتماعية للمحافظة على تماسك الأسرة وتعميق الإحساس بالترابط والتراحم والتكاتف الاجتماعي، من خلال توجهات حديثة للعمل الشرطي متمثلة في قسـم حماية الطفل والأسرة و قسم الشرطة النسائية و قسم شؤون المرأة .