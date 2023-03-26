ليس من مصلحة ليبيا..الصغير يصف تصريحات بن قدارة بـ”الغبية”

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وصف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير تصريحات رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة حول تصدير الغاز إلى أوروبا بديل الإمدادات الروسية بـ”الغبية”.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فسيبوك” :”تصريحات غبية تستعدي روسيا يقول للروس نعمل بجد واجتهاد مع الأوروبيين لتعويض نتائج عقوباتهم عليكم ولتوفر بعض ما كنتم توفرونه لأوروبا”.

وتابع المسؤول السابق :”يعني كان ممكن تقول ببساطة في ظل تنامي الطلب نعمل على زيادة قدراتنا فقط”.

وأضاف الصغير :”لكن ذكر روسيا بالأسم والأوربيين بالأسم إما أنه غباء كما أسلفت أو إعلان ولاء للأمريكان والغرب وفي الحالتين لا مصلحة لليبيا في هكذا سجال وجدال”.

وكان رئيس المؤسسة الوطنة للنفط فرحات بن قدارة قال إن التغييرات المخطط لها في النظام المالي للاستثمارات في النفط والغاز ستجعل ليبيا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

وأشار بن قدارة إلى أن المؤسسة تعمل على إنشاء إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير المزيد إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا.

وأضاف رئيس المؤسسة أن ليبيا تزود أوروبا بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بنحو 02% من طلب القارة.