وكيل وزارة الداخلية يتابع الوضع الأمني في بنغازي

إجتمع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم بمُدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة والأقسام التابعة للمُديرية للاِطلاع على التقارير الخاصة بالوضع الراهن ومدى الاِلتزام بتنفيذ الخطة المكلفين بها عقب العمليات الأمنية كلٌ حسب نطاق اِختصاصه وتكثيف الجهُود لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية المُنتشرة والهدامة التي أُعلن عنها مؤخرًا ، بالإضافة لحصر اِحتياجات المناطق من دعم وتطوير وسُبل التعاون مع الشركات القائمة الآن بخدمات هذه المناطق

وخَلال الاجتماع الذي صادف ثالث أيام شهر رمضان المُبارك دعا اقعيم الجميع للارتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يَشهد تحسّنًا كبيرًا على أرض الواقع وانخفاضا في وقوع الجريمة مُقارنة بالفترات السابقة ، بسبب التعاون المشترك لوزارة الداخلية ومُساندة القوات المسلحة العربية الليبية ودورها الفعّال في المُجاهرة بالقانون وبسط هيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاِستقرار الذي يحتاجه المُواطنون لمُمارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل طبيعي في ظل حماية رجال القانُون وجهُود الشُرفاء .