شاهد.. وزارة الداخلية تكشف تفاصيل أولية بشأن اجتماع لجنة 5+5 في طرابلس

قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إن وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” ترأس الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها، إن الاجتماع عقد بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية.

وكشفت الوزارة إن الهدف من الاجتماع لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها ، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.

وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن الاجتماع يحظى بدعم أميركي كبير، وسيبحث أيضا تأمين الانتخابات، موضحةً إن إفطار ثاني سيكون في مدينة بنغازي ، وأفطار أخير سيكون في مدينة سرت ، والذي سيتم فيه الإعلان عن تشكيل القوة المشتركة ، التي طلب الأمريكان تشكيلها كخطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية .

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