مداهمة والقبض على متهم بالإعتداء على أمه وأخيه وطردهم من المنزل في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن مركز شرطة بوعطني من القبض على مروج لمادة الحشـ.ـيش المخــ ـدرة ومطلوب لدى المركز على ذمة محضر الإعتداء على أمه وأخيه وطردهم خارج المنزل.

وعُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص يقوم بترويج مادة الحشيش المُخدرة ومطلوب لدى المركز على ذمة محضر التعدي على أمه وأخيه وطردهم خارج المنزل وتفيد المعلومات بتواجده بمنطقة بوعطني بالتحديد شارع وكيل الهيونداي بإحدى المنازل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بإلقاء القبض على الشخص سالف الذكر وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات ملازم فرج الفاخري تم إنطلاق قوة من أعضاء التحريات بالمركز وتم مداهمة المنزل وتم ضبط الشخص سالف الذكر متلبساً وبحوزته قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وقدره 850 دينار وأدوات تعاطي (كنشة) وسكين وغاز بريمس .

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ف.ع من مواليد 1981 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته للنيابة العامة .