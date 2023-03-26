بالصور| الطرابلسي يستقبل 5+5 والقيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية

العنوان – طرابلس

استقبل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي اليوم الأحد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية.

وعقد بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس ؛ اجتماعًا بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي من أجل توحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات.

وتناول الاجتماع كذلك وضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها ، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.

ووصل وفد عسكري تابع للقيادة العامة ويضم اللجنة العسكرية “5+5” ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، إلى طرابلس وكان في استقبالهم بمطار معيتيقة عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

ويأتي اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس، بعد أسبوع من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والتي حضرها رئيس أركان حكومة الوحدة الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان بالقيادة العامة للجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.