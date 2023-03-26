القبض على فلسطيني حاول حـ.ـرق والدته في سبها

أفادت مديرية أمن سبها، اليوم الاحد عن تمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض على شخص (فلسطيني الجنسية) ومدمن مخدرات قام بالاعتداء على والدته وحاول حرقها .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، حضرت إلى مركز شرطة سبها المدينة مواطنه فلسطينية برفقة أبنها وأبلغت عن أبنها الأخر بأنه مدمن مخدرات وأنه يطلب منها المال لشراء المخدرات وعندما رفضت أن تعطيه قام بضربها ضرب مبرح وحاول طعنها بسكين ووضع عليها بطانيه وحاول حرقها.

وأفادت أنها ترغب بعلاجه في أي مركز لعلاج الإدمان، حيث تمكن أعضاء المركز من القبض على المتهم وبحوزته سكين واعترف بما نسب إليه وأفاد أنه مدمن على المخدرات.

وتم توقيفه وسيتم إحالته إلى جهات الاختصاص.