برئاسة عماد الطرابلسي.. بدء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بطرابلس

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الأحد اجتماعا بالعاصمة طرابلس، برئاسة وزير داخلية حكومة الوحدة المكلف عماد الطرابلسي، وبحضور رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي.

الاجتماع الذي عقد بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس، ترأسه لأول مرة وزير داخلية حكومة الوحدة، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقتين الغربية والشرقية، أعلن المنظمون أنه جاء لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها.

وعلى هامش الاجتماع أقيمت مأدبة إفطار للقيادات الأمنية والعسكرية عن المنطقتين الشرقية والغربية، قبيل بدأ أعمال الأجتماع لاستكمال المباحثات التي انطلقت في تونس قبل أيام.