وزيرة خارجية الوحدة تبحث ترتيبات فتح السفارة الإيرانية في ليبيا

تلقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإيرانية حسین أمیر عبداللهیان.

وأكدت وزارة الخارجية، أن عبد اللهيان هنأ المنقوش بحلول شهر رمضان المبارك، كما نقل تحيات رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم الرئيسي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ووفقا للبيان، أكد الوزيران خلال الاتصال على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، كما بحث الجانبان الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس.