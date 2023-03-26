البريقة توضح أسباب أزمة الوقود في الزاوية وطرابلس

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أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أسباب أزمة الوقود والازدحام الذي تشهده مدينتي الزاوية وطرابلس.

وذكرت الشركة أنها واجهت اليومين الماضين ظروفًا صعبة خارجة عن إرادتها تمثلت في عدم استطاعة ناقلتي وقود محملة بمنتج البنزين من الدخول لميناء الزاوية والربط على الرصيف بسبب سوء حالة البحر.

وأفادت الشركة أن هذا الأمر تزامن مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية الأمر الذي ترتب عليه تدني حاد في رصيد مستودع الزاوية النفطي.

وأضافت شركة البريقة أن هذا التدني أثر على منسوب رصيد مستودع طرابلس النفطي ما ترتب عليه ازدحامًا شهدته كل من منطقتي الزاوية وطرابلس على وجه التحديد.

ولفتت الشركة إلى أنه تمت معالجة الوضع باستئناف التزويد منذ فجر الجمعة بدخول ناقلتي وقود لميناء الزاوية وجهوزية خزانات مصفاة الزاوية لتحويل كميات المنتج المبرمجة سابقاً ورفع معدلات الضخ عبر أنابيب و إمدادات الوقود الى خزانات مستودع طرابلس لتعويض الفاقد.

بينت الشركة أن التزويد من الناقلة أنوار أفريقيا الراسية بميناء طرابلس لايزال مستمرصا لم يتوقف نهائياً عن تزويد المحطات.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة حالياً و تصل الى ما يزيد عن 128 مليون لتر هي إجمالي دخول ناقلة وقود يوم أمس وعلى متنها 40 مليون لتر إضافة إلى ناقلة أخرى على المخطاف على متنها حوالي 40 مليون أخرى، إضافة إلى جاهزية خزانات مصفاة الزاوية بكمية تصل إلى 30 مليون لتر مع استمرار تزويد الوقود من الناقلة بميناء طرابلس والتي يوجد بها 18 مليون لتر.

وجددت شركة البريقة دعوتها لأصحاب المحطات التابعة لشركتي ((الشرارة الذهبية)) التي تواجه صعوبة في التزود او التي تحجم عن التزود و أصحاب محطات ((خدمات الطرق السريعة)) وتغليب المصلحة العامة و التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووكيل النيابة بمكتب النائب العام وتحقيقا للصالح العام.