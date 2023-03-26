النهر الصناعي.. اعتداء جديد على منظومة الحساونة سهل الجفارة قرب الخمس

أعلنت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة بمشروع النهر الصناعي، عن حدوث اعتداء المسار الشرقي للمنظومة، بالقرب من مدينة الخمس، تسبب في عطل جزئي للخط.

وأكد مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة يونس التليسي، حدوث إعتداء على المحطة رقم E627+275 B/O الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من فتحة تغذية مدينة الخمس لغرض إجراء توصيلة غير قانونية، مبينا أن الاعتداء تمثل في كسر صمام التصريف الجانبي لمحطة التصريف والواقعة تحت ضغط تشغيلي 17 بار، وقد باشرت فرق الصيانة العمل على إيقاف التسريب منذ ساعات الصباح دون اللجوء إلى إيقاف التشغيل ولازالت المحاولات مستمرة.

واستنكر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي مثل هذه التصرفات، وناشد الجهات الأمنية بسرعة التدخل وضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.