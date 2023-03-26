تبادل إطلاق الـنـار والقبض على تاجر مخــدرات في سبها

أفادت الادارة العامة للبحث الجنائي عن تمكن فرع سبها من إلقاء القبض على تاجر مخدرات في المدينة بعد مقاومة وتبادل إطلاق نار .

جاء ذلك بعد تلقي وحدة التحري والقبض بفرع جهاز البحث الجنائي سبها لمعلومات مصدرية حول نشاط مخالف للقانون يقوم به أحد الأشخاص في المدينة.

وبعد العمل على تلك المعلومات عبر تكثيف عمليات التحري والتي أفضت إلى التأكيد منها وثبوت قيام الشخص المرصود بتجارة الممنوعات المتمثلة في حبوب الهلوسة تم إعداد كمين محكم له.

وجاء الكمين بعد حصر ومعرفة جميع الأماكن التي يتردد عليها ذلك الشخص والتي كان منها حي الشركة الهندية بمدينة سبها.

وخلال الكمين وقبل عملية القبض تفطن المطلوب وحاول الفرار إلا أن عناصر الفرع قامت بمطاردته وحصل تبادل لإطلاق النار مع المتهم قبل توقيفه والعثور داخل المركبة الالية التي كان يقودها على أقراص هلوسة تتمثل فيما يقارب (1570) قرص نوع ” ترامادول “.