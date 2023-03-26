الوطنية للنفط تكشف عن مشروع مصفاة الجنوب

أخبارليبيا24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن تفاصيل مصفاة الجنوب التي وقعت شركة “زلاّف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عقدًا مع ائتلاف شركة “هني ويل- يو أو بي” الأمريكية لإنشائها.

وأوضحت المؤسسة أن المصفاة المزمع تنفيذها تقع بمدينة أُوباري بجوار محطة الكهرباء البخارية على مسافة 6 كيلومتر تقريباً شرق المحطة.

وأفادت المؤسسة أنه من حيث القدرة الإنتاجية تم تصميم المصفاة لمعالجة حوالي 30000 برميل يوميًا من النفط الخام .

وذكرت أن منتجات المصفاة تحويل خام الشرارة إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل البنزين والديزل والكيروسين لسوق الوقود المحلي وغاز البترول المسال للسوق المحلي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن للمنشأة الوصول إلى العديد من خطوط أنابيب النفط الخام والمنتجات الرئيسية الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى استخدام الشاحنات المجهزة والمعدة لهذا الغرض.