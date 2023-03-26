التويجر: أتمنى ألا تكون ليبيا ساحة معركة شأنها شأن “أوكرانيا”

قال الباحث القانوني ، رمضان التويجر، إن الاستراتيجية الأميركية على الرغم من أنها تتحدث عن استقرار ليبيا، فإنه لا يرى فيها كثيراً من الواقعية، ورأى أنها «لم تنظر بما يكفي للمتغيرات التي تحصل على الساحة الدولية».

وأضاف التويجر في تصريحات صحفية، أن هذه الرؤية الأميركية، لو كانت اعتمدتها «قبل 10 سنوات، لكان لها أثر أكبر»، «أما اليوم فأنا أجزم بتصادمها مع الواقع الدولي المتغير، وكل ما أتمناه ألا تكون ليبيا ساحة معركة شأنها شأن أوكرانيا؛ وهي مرشحة وبقوة لهذا الأمر».

واستكمل التويجر قائلاً: «يجدر بجميع الأطراف الليبية التعقل والتفكير جدياً في إبعاد ليبيا عن دائرة الصراع وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والعسكري؛ فالوضع الدولي حساس جداً، يستلزم تنازل الجميع من أجل بقاء ليبيا».