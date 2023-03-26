الناكوع: صدام حفتر في طرابلس في هذا الموعـد

قال رياض الناكوع مؤسس حملة وقفة خوت إن “بعد العيد بقليل سنرى صدام حفتر في العاصمة طرابلس”، بحسب منشور له على صحفته الرسمية في موقع فيسبوك.

ولم يوضح الناكوع المزيد من التفاصيل بشأن زيارة قائد لواء طارق بن زياد، العميد صدام حفتر للعاصمة طرابلس.

ويأتي تعليق الناكوع بعد وصول عدد من قيادات المنطقة الشرقية إلى العاصمة طرابلس، حيث أكدت مصادر صحفية إن إفطار أقيم الاحد في ‎مدينة طرابلس، بحضور عبدالله ‎باتيلي ، والفريق الناظوري والفريق الحداد ، وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية، حيث سيحضر من طرف القيادة العامة للجيش الوطني وكيل داخلية حكومة باشاغا المُكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم ، وآمر اللواء 128 معزز حسن معتوق الزادمة ، وآمر كتيبة طارق بن زياد عمر امراجع، كما سيُشارك أيضًا مجموعة من قادة المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية بينهم آمر اللواء 444 محمود حمزة وغنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الإستقرار.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية قالت إن وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” ترأس الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس. موضحة إن الاجتماع عقد بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية.

وكشفت الوزارة إن الهدف من الاجتماع لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها ، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.

وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن الاجتماع يحظى بدعم أميركي كبير، وسيبحث أيضا تأمين الانتخابات، موضحةً إن إفطار ثاني سيكون في مدينة بنغازي ، وأفطار أخير سيكون في مدينة سرت ، والذي سيتم فيه الإعلان عن تشكيل القوة المشتركة ، التي طلب الأمريكان تشكيلها كخطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية .