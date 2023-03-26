اشتباكات مسلحة شرق طرابلس

شهدت العاصمة الليبية، اشتباكات مسلحة محدودة، فجر الأحد، قبيل ساعات من اجتماع طرابلس للجنة «5+5» العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ضمن المساعي الرامية إلى تشكيل «قوة موحدة» للمرة الأولى من الجانبين. واندلعت اشتباكات مفاجئة بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة عبد الحميد الدبيبة، في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس. وتحدثت مصادر محلية لوسائل إعلام، عن استنفار أمني في المدينة، عقب الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل «كتيبة أسود تاجوراء».

وقال شهود عيان، إن الاشتباك حدث بين عناصر الكتيبة داخل مقرها في منطقة «بئر الأسطى ميلاد»، وسط مناطق مأهولة، ما تسبب بذعر كبير للسكان… وحركة نزوح مواطنين من بيوتهم.

وكانت المنطقة نفسها، قد شهدت اشتباكات بين كتيبتي «أسود تاجوراء» و«رحبة الدروع»، أسفرت عن سقوط أربعة قتلى و7 جرحى على الأقل، في إطار الصراع التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة.

وتجاهلت حكومة الدبيبة، وأجهزتها الأمنية والعسكرية، هذه الاشتباكات ولم تصدر بشأنها أي تعليق، رغم إعلان وزارة داخليتها بشكل متكرر، عن «خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس».

وإضافة إلى ذلك، قالت مصادر في اللجنة والبعثة الأممية، إن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، شهد حفل إفطار في العاصمة بحضور أعضاء «5+5» وعدد من قادة كتائب وميليشيات المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو فاتحة اجتماعات مماثلة ستجرى لاحقاً على التوالي في بنغازي وسرت، تمهيداً للإعلان عن تشكيل «قوة مشتركة» من شرق البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب لتأمين الحقول النفطية.

وكان الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد وصل في وقت سابق إلى طرابلس رفقة أعضاء لجنة «5+5» العسكرية التابعين للجيش، للمشاركة في الاجتماع برعاية البعثة الأممية، استكمالاً لمناقشات جرت في تونس بين أعضاء اللجنة، لإحلال السلام في ليبيا. واجتماع الناظوري مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يدخل في إطار سلسلة الاجتماعات التي بدأت بينهما لتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد. ويسعى المبعوث الأممي لإنهاء الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية، علماً بأنه كان قد أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.