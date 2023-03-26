مديرية أمن سبها: القبض على فلسطيني حاول حرق والدته

كشفت مديرية أمن سبها، اليوم الأحد عن إلقاء القبض على شخص (فلسطيني الجنسية) ومدمن مخدرات قام بالاعتداء على والدته وحاول حرقها .

وقالت مديرية الأمن في بيان إن مواطنة فلسطينية حضرت إلى مركز شرطة سبها المدينة، رفقة أبنها وأبلغت عن أت ابنها الآخر مدمن مخدرات وأنه يطلب منها المال لشراء المخدرات وعندما رفضت قام بضربها ضربا مبرحا وحاول طعنها بسكين ووضع عليها بطانية وحاول حرقها.

وأفادت الأم بأنها ترغب بعلاجه في أي مركز لعلاج الإدمان، حيث تمكن أعضاء المركز من القبض على المتهم وبحوزته سكينا واعترف بما نسب إليه وأفاد بأنه مدمن على المخدرات.