الدغاري: غياب الأرضية الصلبة لإجراء الانتخابات يهدد بفشلها

سلط عضو مجلس النواب خليفة الدغاري الضوء على المعوقات التي تعترض مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات مؤكدا أنها تهدد بفشل الانتخابات قبل أن تبدأ.

وقال الدغاري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن باتيلي نسي أو تناسى أن دعوتة لإجراء انتخابات عامة شأنا داخليا بين مجلسي النواب والدولة ناهيك عن غياب الأسس والبيئة الحقيقية والأرضية الصلبة لإجرائها وضمان شفافية وقبول نتائجها وفي مقدمتها عدم تطوير منظومات وآليات الانتخابات التقليدية القابلة للاختراق والتزوير.

وأضاف الدغاري أن باتيلي “ربما يسعى لإجراء انتخابات من خلال خلق قوة عسكرية وأمنية ربما تحت إشراف خارجي لتأمين الانتخابات متجاهلا الحكومات المحلية وحالة الانقسام بعيدا عن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الأساس الحقيقي لقيام الدولة”

وأشار باتيلي إلى أن الانتخابات لا تحتاج إلى توافق داخلي على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات بقدر ما تحتاج إلى توافق حقيقي خارجي بين الدول المتدخلة بقوات عسكرية على الأرض ووضع جدول زمني لخروجها وكذلك الصراع بين الدول الداعمة لمترشحين بعينهم في تدخل مهين للسيادة الوطنية في وقت وقف القضاء المحلي عاجزا عن تنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بشروط الترشح مما ينذر بفشل مساعي المبعوث الأممي قبل أن تبدأ إذا ما تجاهل وضع حلول حقيقية لهذة المعوقات وغيرها.