خطوة في الاتجاه الصحيح..أوحيدة يعلق على اجتماع القيادات العسكرية والأمنية في طرابلس

العنوان – بنغازي

علق عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة على اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق البلاد وغربها في طرابلس.

وقال اوحيدة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”اجتماع القيادات العسكرية والأمنية في طرابلس خطوة في الاتجاه الصحيح لتوحيد مؤسسات الدولة”.

وأضاف عضو النواب أن هذا الاجتماع سيؤدي إلى الإسراع بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية نهاية العام الحالي.

ووصل وفد عسكري تابع للقيادة العامة ويضم اللجنة العسكرية “5+5” ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، إلى طرابلس وكان استقبالهم بمطار معيتيقة عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

ويأتي اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس، بعد أسبوع من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والتي حضرها رئيس أركان حكومة الوحدة الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان بالقيادة العامة للجيش الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي.