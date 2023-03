قالن: نؤمن بأن تحسن العلاقات بين تركيا ومصر له فوائد عديدة على ليبيا ولعموم المنطقة

ليبيا – أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بأن تحسن العلاقات بين تركيا ومصر له فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين بل لليبيا.

قالن وعن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مؤخرا إلى مصر بحسب ما نقل موقع “ترك برس”، أوضح أن الزيارة كانت مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن تشاووش أوغلو تناول خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية والوضع الراهن في شرق المتوسط.

وتابع قائلا: “نؤمن بأن تحسن العلاقات بين تركيا ومصر له فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة”.

