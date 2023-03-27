حومة يرحب باجتماع القوات المسلحة في شرق البلاد وغربها ويدعو لمصالحة شاملة

بنغازي 26 مارس 2023 (وال) _ رحب وزير الدفاع في الحكومة الليبية الدكتور أحميد حومة، باجتماع عدد من قادة القوات المسلحة بشرق البلاد وغربها في العاصمة طرابلس، بإشراف اللجنة العسكرية 5 + 5 ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيا لعقد مصالحة ليبية شاملة.

واعتبر حومة أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لما سبقها من خطوات على مدى العامين الماضيين، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لحماية الوطن وضمان سيادته وسلامة أراضيه.

وأكد وزير الدفاع دعمه التام لهذه الخطوة، لافتا إلى أن اللقاء يندرج تحت راية “سلام الشجعان”، من خلال التعالي عن الجراح التي أنهكت الوطن، وكادت أن تودي بسيادته واستقلاله.

وقال حومة “كفانا قتلا ودمارا ولننطلق إلى الأمام لبناء ليبيا التي تحوي الجميع، وتكفي خيراتها كل أبنائها الذين سيعملون لأجل بنائها”.

ودعا الوزير كافة ابناء الشعب الليبي إلى الالتفاف إلى مثل هذه الخطوات وتعزيزها، وصولا إلى وحدة الصف ولم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية.

وشدد على أن المؤسسة العسكرية في حال توحيدها، ستكون هي الضامن لإنجاح أية انتخابات والأمن، كذلك لقبول كافة الأطراف لنتائجها بقوة القانون لا بقوة العنف والاقتتال.

وثمن حومة دور كل من كان وراء هذه الخطوة، مشيداً بمساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا السيد عبدالله باثيلي، في مساعيه لأجل الخروج من هذه الأزمة التي علقت فيها ليبيا منذ سنوات، داعيا الجميع لعدم الالتفات لأية أصوات من شأنها إثارة الفتن والنعرات. (وال _ بنغازي)

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