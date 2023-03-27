الدبيبة: توقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب سيسهم في توفير الوقود والغاز وفرص العمل

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اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، توقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب في أوباري سيسهم في توفير الوقود والغاز وفرص العمل.

وأكد الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بعد جهد وعمل منذ أكتوبر 2021، اليوم شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تتعاقد مع شركة UOP الأمريكية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو”.

وذكر رئيس الحكومة أن هذا العقد يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وسيسهم هذا المشروع في توفير الوقود و الغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة “زلاّف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وقعت أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة “هني ويل- يو أو بي” الأمريكية.

وينص هذا العقد على قيام شركة “هني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

ويتألف المشروع من مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة ما يعرف بالـ”FEED”، التي وقعت الشركة الليبية العقد الخاص بها مع شركة “هني ويل – يو أو بي”.

والمرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة “هني ويل” فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الخطوة تأتي بعد وعود أطلقها رئيس مجلس إدارتها للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب، لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة والتنمية المكانية لمناطق الجنوب.