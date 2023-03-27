الدبيبة يشيد بتوقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب

العنوان – طرابلس

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، بتوقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب في أوباري.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بعد جهد وعمل منذ أكتوبر 2021، اليوم شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تتعاقد مع شركة UOP الأمريكية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري، ومصنع لغاز الطهو”.

واوضح رئيس الحكومة ان هذا العقد يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وسيسهم هذا المشروع في توفير الوقود و الغاز، ويتيح فرص عمل لشباب الجنوب.

ووقعت شركة “زلاّف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة “هني ويل- يو أو بي” الأمريكية.

وبحسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط، حضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاّف، ومن الجانب الأمريكي محمد المحيسن، المدير الإقليمي لشركة “هني ويل- يو أو بي”. وينص هذا العقد على قيام شركة “هني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

ويتألف المشروع من مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة ما يعرف بالـ”FEED”، التي وقعت الشركة الليبية العقد الخاص بها مع شركة “هني ويل – يو أو بي”، بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة “هني ويل” فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن هذه الخطوة تأتي بعد وعود أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب، لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة والتنمية المكانية لمناطق الجنوب.