شركة الكهرباء: وصول معدات وقطع غيار لصيانة وحدتين غازيتين بشمال بنغازي

ليبيا- كشفت الشركة العامة للكهرباء عن توالي وصول مزيد من شحنات المعدات وقطع الغيار اللازمة إلى محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

بيان صحفي صدر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى وصول 7 شحنات بـ64 طرد من قطع الغيار والمعدات الموردة من شركتي “سيمنس” الألمانية و”جنرال إلكترك” الأميركية إلى مخازنها الرئيسية عبر مطار معيتيقة الدولي لاستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين الأولى والـ6.

وأضاف البيان إن هذا الوصول يندرج في سياق جهود تجديد وحدات الإنتاج دعما للشبكة الكهربائية ولزيادة أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها.

