بحضور باتيلي .. اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع في طرابلس

طرابلس 26 مارس 2023 (وال) ـ اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد، بحضور المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية.

وذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها على “فيسبوك”، أن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” ترأس” الاجتماع الذي عقد اليوم بمجمع قاعات ريكسوس بالعاصمة طرابلس، وذلك لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال