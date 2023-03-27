الدبيبة: استقرار طرابلس أعطى فرصة لتقدم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن استقرار طرابلس أعطى فرصة لتقدم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال الدبيبة في منشور عبر تغريدة على “تويتر” :”استقرار المحروسة طرابلس أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية”.

وأضاف رئيس الحكومة :”هذا الاستقرار ساهم في التقدم في استعداداتنا لإنجاز انتخابات وطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية”.

وذكر الدبيبة :”الانتخابات ستُحقق حلًا سلميًا لحالة الانقسام والحروب التي هددت وحدة ليبيا وتماسك مجتمعنا”.

وختم رئيس الحكومة تغريدته :”ثوابتنا واضحة: نعم لـلدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم لـلانتخابات، لا للتمديد، نعم لـلسلام، لا للحروب”.

وكان وفدًا عسكريًا تابعًا للقيادة العامة يضم اللجنة العسكرية 5+5 ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، وصل طرابلس وكان استقبالهم عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

ويأتي اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس، بعد أسبوع من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والتي حضرها رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان القيادة العامة للجيش الوطني، الفريق عبدالرازق الناظوري، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

ووفق البيان الصادر عن البعثة عن اجتماع تونس الذي عُقِد منتصف الشهر الجاري، فقد تطرق المشاركون إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي.