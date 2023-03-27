مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن اجتماع لجنة 5+5 في طرابلس وما تم الاتفاق عليه!

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع 5+5 الخاص باللجنة العسكرية والذي ضم قيادات عسكرية من منطقتي الشرق والغرب.

ووفقا للمصادر بحسب ما نشرته صحيفة الساعة 24، فقد انتهى اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بالاتفاق على تكوين لجنة أمن داخلي مشتركة لتبادل المحتجزين من الطرفين .

واشارت المصادر إلى أنه جرى التأكيد على استكمال الاجتماعات على أن يكون الاجتماع القادم في بنغازي .

وبحسب المصادر فقد تم التأكيد على ضرورة إيجاد حكومة موحدة ، واستكمال مشروع المصالحة الوطنية .

وقالت المصادر إنه جرى الاتفاق على إيقاف الاقتتال والحرب والاستمرار في الحوار .

وأكدت المصادر أن الوحدات العسكرية ستساهم في تأمين الانتخابات ودعم إجرائها هذا العام.

وأضافت المصادر أنه الجميع شددوا على الالتزام بالاتفاق الذي يخرج من سلسلة الاجتماعات بالخصوص، مشيرة إلى رفض المجتمعون بالإجماع لأي اجتماعات تقودها شركة HD ، التي تديرها من جنيف ، وتدعو فيها شخصيات ليبية .