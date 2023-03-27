توحيد المؤسسة العسكرية وسحب المرتزقة..أبرز نقاط لقاء القيادات العسكرية والأمنية في طرابلس

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ناقش الوفد العسكري التابع للقيادة العامة الذي يضم اللجنة العسكرية “5+5” ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، في طرابلس مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وبحثت القيادات العسكرية والأمنية خلال الاجتماع سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ووضع آلية تكوين القوة العسكرية المشتركة واختيار عناصرها وتحديد مهامها.

وتم التأكيد على تشكيل القوة العسكرية المشتركة بإشراف رئاستي الأركان و اللجنة العسكرية كخطوة أولى ستكون عبر تعيين أمرا لها.

وشددت القيادات العسكرية والأمنية على أن تكون مهام القوة العسكرية حماية الحدود الجنوبية و الحقول النفطية و تأمين الانتخابات المقبلة نهاية العام.

واتفقت القيادات العسكرية والأمنية على أن الاجتماع المقبل سيكون في مدينة بنغازي ويليه الاجتماع الختامي في مدينة سرت للإعلان على ماتم الاتفاق عليه.