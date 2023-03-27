النائب العام: حبس رئيس مجلس إدارة شركة “أكاكوس” للخدمات النفطية

أمر النائب العام “الصديق الصور”، مساء أمس الأحد، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة «أكاكوس» للخدمات النفطية احتياطيًا بتهمة الفساد.

وأفاد بيان نشره مكتبه على فيسبوك، بأن النيابة العامة أجرت تدابير قضائية لمنع الفساد، من خلال التحقيق في وقائع فساد خالطت النشاط الموكل إلى رئيس مجلس شركة «أكاكوس» للخدمات النفطية.

وأشار البيان إلى أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف – طرابلس، تولى تقصي واقع «انصراف إرادة المسؤول إلى إساءة السلطة المسندة إليه، فأسفر عن إثبات إسهامه في تحصيل غيره منافع مادية بالمخالفة للتشريعات».

وتتمثل الواقعة، بحسب النيابة، في «التفاف المسؤول عن النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية، وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار، رغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة».

وأوضحت النيابة أن إجراءات التقصي أثبتت «تصرف المسوؤل فيما يعادل 500 ألف دينار دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك»، وبالتالي انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا.